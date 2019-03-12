شكرا لقرائتكم فان ديك: يجب أن نكون على مستوى القتال الكبير أمام البايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:33

انكلترا - رويترز - قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول إن ناديه يجب أن يكون مستعدا لخوض «قتال كبير» عندما يلعب في ضيافة بايرن ميونيخ في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء) وأكد أنه فريقه سيكون متحمسا لتحسين مستواه خارج أرضه بالمسابقة، وسيلعب ليفربول في ألمانيا بعد التعادل ذهابا على أرضه دون أهداف في أنفيلد الشهر الماضي.



وعانى ليفربول، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد العام الماضي، خارج أرضه خلال الموسم الجاري في أوروبا حيث خسر أمام نابولي ورد ستار بلجراد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات.

وقال فان ديك لوسائل إعلام بريطانية: «نتائج دور المجموعات لم تكن جيدة بالشكل الذي كنا نريده لكننا وصلنا إلى الأدوار الإقصائية، ستصبح الأمور صعبة ونحن في حاجة إلى اللعب بشكل أفضل من المباريات السابقة خارج أرضنا في دوري الأبطال. نريد أن نفعل كل شيء ممكن من أجل التأهل».

وأضاف المدافع الهولندي: «نحن نحتاج إلى أن نكون على مستوى القتال الكبير لأن المنافس سيلعب بكل قوة خاصة في البداية. الحفاظ على نظافة الشباك يكون جيدا دائما للفريقين ذهابا لكننا ندرك أنه إذا سجلنا هدفا سيحتاج المنافس إلى هدفين. هكذا تسير الأمور. نريد الفوز والتأهل».