شكرا لقرائتكم زيدان يعد بانتشال ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:31

مدريد - رويترز - أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم انه عين زين الدين زيدان مدربا للفريق بعد إقالة سانتياجو سولاري فيما وعد المدرب الفرنسي بإجراء تغييرات شاملة بعد انهيار موسم بطل أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط.



وأضاف ريال مدريد في بيان "اجتمع مجلس الإدارة وقرر إنهاء العقد الذي يربط النادي بسانتياجو سولاري كمدرب للفريق الأول مع تقديم عرض له في نفس الوقت بالبقاء في النادي"، وتابع "عين مجلس الإدارة زين الدين زيدان كمدرب جديد وسيوكل له مهمة إدارة الفريق على الفور خلال ما تبقى من الموسم وخلال المواسم الثلاثة المقبلة حتى 30 يونيو 2022".

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي في سانتياجو برنابيو عقب توقيعه على عقد حتى يونيو 2022 "ستتغير الأمور على كافة الأصعدة. يجب أن نغير الأمور من أجل السنوات المقبلة" ما يزيد من احتمالات إجراء تغيير شامل في التشكيلة، وأضاف "الشيء المهم الآن هو أنني عدت ولا يزال هناك ما يكفي من الوقت للحديث ومعرفة ما نحتاج القيام به، "إلى الآن، فان هذه ليست المشكلة. لدينا 11 مباراة مقبلة".