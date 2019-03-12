شكرا لقرائتكم فهد المولد: كنا سيئين.. واستحققنا الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:26

دبي - أ ف ب - حقق الوحدة الإماراتي أول فوز في تاريخه على الاتحاد السعودي حين اكتسحه 4-1 في الجولة الثانية لدوري ابطال اسيا في كرة القدم، سجل محمد المنهالي (16) والبرازيلي ليوناردو داسيلفا (52 و90+1) وإسماعيل مطر (80) أهداف الوحدة، وناصر الشمراني (56) هدف الاتحاد.



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وعوض الوحدة خسارته في الجولة الأولى امام لوكوموتيف الاوزبكستاني صفر-2، في حين فشل الاتحاد في تحقيق فوزه الثاني تواليا بعدما كان اكتسح الريان القطري 5-1.

وقال مهاجم الاتحاد فهد المولد: «كان فريقنا سيئا واستحققنا الخسارة. لم نكن مركزين في بداية المباراة، وحاولنا العودة فلم نقدر».

والفوز هو الأول للوحدة على الاتحاد في البطولة القارية بعدما كان خسر أمامه ثلاث مرات وتعادلا مرة واحدة في المباريات الأربع السابقة، وفشل خلالها الفريق الإماراتي في التسجيل قبل ان يزور شباك منافسه في لقاء اليوم في أربع مناسبات.

وقال المخضرم إسماعيل مطر الذي سجل هدفا بعدما شارك بديلا: «الفوز مهم جدا على حساب فريق كبير هو الاتحاد، كنا في أمس الحاجة للانتصار والخروج من دوامة النتائج السلبية التي عانينا منها منذ الموسم الماضي».