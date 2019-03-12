شكرا لقرائتكم الزمالك يشكو الأهلي... ويهدد بمنع بث القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 10 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 18:24

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى إلى الهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة الأهلي وعدد من مسؤولي النادي "الأحمر" بداعي التجاوز بحق رئيس النادي"الأبيض" مرتضى منصور، وتشهد العلاقة بين قطبي الكرة المصرية توترا شديدا وتلاسن بين مسؤولي الناديين في ظل احتدام المنافسة على الفوز بلقب الدوري المحلي .



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وهدد رئيس الزمالك بعدم إذاعة مباراة القمة مع الغريم الأهلي في 30 الجاري ، مطالبا الاتحاد المصري بدفع 85 مليون جنيه لناديه قيمة حقوق بث مباريات ناديه في بطولة الدوري. ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 52 نقطة ويطارده الأهلي برصيد 51 نقطة ثم وبيراميدز برصيد 48 نقطة.

على الصعيد ذاته ، أحال رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد مدير الكرة الأهلي سيد عبد الحفيظ بتهمة الإساءة للقلعة البيضاء إلى لجنة الانضباط للبت فيها .

من جانب آخر ، صرف مجلس إدارة الزمالك 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب لتحفيزهم قبل مواجهة نصر حسين داى الجزائري الأحد المقبل والتي يحتاج الفريق المصري خلالها إلى نقطة لضمان التأهل إلى الدور الربع النهائي بكأس الكونفديرالية.

من جهة أخرى ، رهن مسؤولي الأهلي الموافقة على إعارة الجناح الأيسر حسين السيد إلى نادي سعودي يرغب في استعارته الموسم المقبل بعد فك ارتباطه بالاتفاق السعودي في نهاية العام الجاري برحيل التونسي على معلول إذ يعد السيد البديل الأنسب .