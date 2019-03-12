مشروع سعودي مشترك لوأد "بي إن سبورت"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أكدت مصادر لـ «مكة» أن المرحلة المقبلة ستشهد بزوغ مشروع إعلامي موسع، يتضمن عملية الإنتاج والنقل التلفزيوني بأيد سعودية. وسيتولى المشروع عملية النقل التلفزيوني للمنافسات الكروية الخارجية بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس بإيقاف احتكار قنوات بي إن سبورت القطرية نقل المباريات في السعودية بدءا من المواجهة التي جمعت الهلال وضيفه الدحيل القطري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وقالت المصادر إن المشروع سيتضمن توقيع شراكة بين 4 جهات، هي: القنوات الرياضية السعودية ومجموعة إم بي سي وقنوات روتانا والشركة السعودية للأبحاث والنشر، على أن يبدأ رسميا اعتبارا من الموسم المقبل، على أن تكمل القنوات الرياضية السعودية نقل وإنتاج مباريات الفرق السعودية (الهلال والنصر والأهلي والاتحاد) في المرحلة الحالية من دوري أبطال آسيا.

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كما أشارت إلى احتمالية إضافة قنوات دوري بلس لتدخل ضمن هذه الشراكة.

ومن المنتظر أن يمتد تحجيم احتكار بي إن سبورت إلى منعها من نقل أحداث دولية وبطولات عالمية نتيجة ارتكابها مخالفات وفضائح وتقديم رشاوى في سبيل حصولها على حقوق نقل عدد من البطولات من بينها كأس العالم 2018 و2022، مما وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه السويسري جياني إنفانتينو في حرج كبير سيجبره على مراجعة جميع عقود حقوق النقل التي وقعت خلال الفترة الماضية.

ليلة كسر وانكسار

أكمل الهلال الانتصار السعودي بكسر احتكار قنوات بي إن سبورت، بالفوز 1 أمس خلال مباراة شاهدها أكثر 114 ألفا عبر - على الدحيل القطري 3 موقع إلكتروني خصصه الاتحاد الآسيوي لنقلها.