شكرا لقرائتكم غدا.. الإسماعيلى يطير لتونس استعدادا لمواجهة الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة فريق الإسماعيلى إلى تونس فى تمام الثامنة صباح غداً ، الأربعاء، عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران، وذلك استعدادا للقاء الافريقى التونسى يوم السبت المقبل ، لحساب الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

ومن المقرر ان تقيم بعثة الفريق فى فندق مطار القاهرة قبل المغادرة لتونس خلال المواجهة التى ستشهد حضور جماهيرى كبير.

يذكر ان الإسماعيلي قد ودع منافسات بطولة دورى أبطال افريقيا اثر التعادل مؤخرا مع مازيمبى ليصبح رصيده نقطتين من خمس مواجهات.