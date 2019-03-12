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شكرا لقرائتكم مان سيتي ضد شالكه.. التشكيل الرسمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن كلا من الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ودومينيكو تيديسكو مدرب شالكه الألمانى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد "الاتحاد" ، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل مانشستر سيتى ضد شالكه كالتالى..
إيدرسون، ووكر، دانيلو، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، ستيرلينج، ساني، بيرناردو سيلفا، أجويرو
يذكر أن مانشستر سيتى خطف فوزًا مثيرًا من شالكه، فى الدقائق الأخيرة من مواجهة الذهاب التى أقيمت خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
تشكيل السيتي
تشكيل شالكه
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