فالفيردي يؤكد تساوي حظوظ برشلونة مع ليون...

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جدة - عمرو شويل أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، اليوم الثلاثاء، أنه لن يخاطر بالدفع بالفرنسي عثمان ديمبيلي خلال مواجهة ليون الفرنسي على ملعب الكامب نو، في إياب دور 16 لدوري الأبطال، بعد تعرض اللاعب لشد في عضلة الفخذ الخلفية.
قال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي ليلة المباراة : "سنتابع حالته خلال التدريب اليوم، ثم سنقرر، ولكن إن لم يكن جاهزاً فلن يدخل قائمة المباراة، بالطبع مباراة الغد مصيرية، ولكن لا يمكننا المخاطرة بفقدان لاعب".
ويرى المدرب الباسكي أن نتيجة مباراة الذهاب في فرنسا بالتعادل السلبي، تجعل حظوظ الفريقين متساوية.
وأكد مدرب "البلوجرانا" أن الفريق الفرنسي لن يندفع للهجوم، وسيبحث عن اقتناص هدف على الأقل في قلب الكامب نو: "ليون يمتلك لاعبين متميزين في السرعة والمهارة، ومعتادين على أخذ المبادرة في الدوري الفرنسي، وهذه الفلسفة لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها، أعتقد أنهم يعرفون قيمة التسجيل خارج الأرض وسيحاولون تحقيق هذا الهدف".
وذكر فالفيردي بخروج كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد من هذا الدور على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس الهولندي على الترتيب.
وقال في هذا الصدد: "هذا يؤكد إمكانية حدوث مفاجآت، وأنه علينا احترام ليون، لأنه فريق كبير يرغب في الفوز مثلنا تماماً".
كما حذر أيضاً من خطورة تواجد نبيل فقير الذي غاب عن مباراة الذهاب بداعي الإصابة: "هو لاعب حاسم في الثلث الأخير من الملعب، لأنه لاعب قناص ويمتلك قدرات كبيرة في المواقف الفردية، ولديه سرعات كبيرة في المساحات الصغيرة، هو نجم ليون، واللاعب الأهم لديهم، وقادر على إيجاد الحلول".
وأكد فالفيردي أن الجميع في الفريق في حالة "تركيز كبير" من أجل الفوز بلقب ""التشامبيونز"، وأن الكامب نو سيكون شاهداً على هذا الأمر غداً، مشيراً إلى أن مفتاح التأهل يكمن في تقديم نفس مستوى مباراة الذهاب على ملعب بارك ليون، والتي أضاع الفريق خلالها فرصا عديدة.
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