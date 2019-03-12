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شكرا لقرائتكم نوير عن محمد صلاح: قادر ويعملها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألمانى على قدرة النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول على التسجيل فى لقاء الفريقين غدا الأربعاء على ملعب "اليانز آرينا" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.
وقال مانويل نوير في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء : "تسجيل صلاح لهدف واحد فقط فى مبارياته الثمانية الأخيرة لا يعنى شيئًا فريق ليفربول ككل يمكنه التسجيل من أى مكان وبأى لاعب حتى المدافعين فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب من الركلات الثابتة سنحاول منعهم مثلما فعلنا فى مباراة الانفيلد".
وتابع نوير حديثه، قائلا "أعتقد أننا سنقدم مباراة هجومية أكثر من ما كانت عليه مباراة آنفيلد، سنكون على ملعبنا غداً وجماهير اليانز آرينا ستكون فى غاية الحماس، نحن على ملعبنا ونريد أن نفوز".
واخخت الحارس قائلا "بالطبع ركلات الجزاء تكون مختلفة في التوتر عن المباراة، لا يمكنك التدرب على أشياء مثل هذه لذا لن نتدرب عليها".
محمد صلاح ونوير
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