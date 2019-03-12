شكرا لقرائتكم 26 لاعبا فى قائمة المصري استعدادا لمواجهة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى عن قائمه الفريق المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي إنتظم فيه الفريق عصر اليوم بأحد فنادق الاسماعيلية وذلك استعداداً لمباراة الفريق بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره سموحة وهي المباراة المقرر اقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

وتضم قائمة الفريق 26 لاعباً هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، الحارس الناشئ محمد شحاته لحراسة المرمى ، أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ، الفلسطيني محمد صالح ، الناشئ حسام أشرف ، محمود حمد ، كريم العراقي ، محمد شطة ، مصطفى سلامة “طيارة” ، الحسيني سمير ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، عبد الله بيكا ، ايزي ايميكا ، سعيد سينبوري ، اسلام عيسى ، اسلام عطية ، محمد جريندو ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمد جابر ، ايزيكال باسي، أوستين اموتو ، محمود وادي.