شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من ماسيمو اليجرى ودييجو سيميونى المديران الفنيان لفريقى يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى، التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين المقرر اقامتها فى العاشرة مساء اليوم على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذى أقيم على ملعب "واندا متروبوليتانو" منذ 3 أسابيع قد انتهى بفوز أتلتيكو مدريد 2-0.

يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزنى

خط الدفاع: كانسيلو - كيلينى - بونوتشى - سبينازولا

خط الوسط: ايمرى كان - بيانيتش - ماتويدى

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خط الهجوم: رونالدو - ماندزوكيتش - بيرنارديسكى

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران - خيمينيز - جودين - أرياس

خط الوسط: كوكى - ساؤول - بارتى - ليمار

خط الهجوم: جريزمان - موراتا