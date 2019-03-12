شكرا لقرائتكم كلوب: مواجهة بايرن ميونخ صعبة لهذه الأسباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على صعوبة المواجهة أمام بايرن ميونخ الألمانى، فى اللقاء المقرر له غدا الأربعاء على ملعب "اليانز آرينا"، فى ايابا دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا : "قبل ثلاثة أسابيع جاء البايرن إلى أنفيلد واضطررنا إلى شرح للناس فى إنجلترا أننا لم نكن مرشحين للتأهل، بايرن ميونخ يدافع على مستوى عالٍ، إنها لعبة مفتوحة ولعبة مفتوحة يمكنك الفوز بها دائمًا".

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وواصل كلوب حديثه، قائلا "إنه تحد كبير، نحن بحاجة إلى إيقاع ونحتاج إلى حقوق الأمور فى اللحظات المناسبة، بايرن فريق من الطراز العالمى".

وتابع المدرب الألمانى، قائلا "بايرن ميونيخ جاء إلى ليفربول باحترام كبير، دافع عن تفان لكنهم لم يلعبوا كره القدم التى يلعبونها عاده أتوقع منهمأن يكون أكثر شراسة هجوميا غدا".