شكرا لقرائتكم أبو جريشة: الفوز على سموحة له مذاق خاص ولا تهاون أمام الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد محسن ابوجريشة المدرب العام لفريق الإسماعيلى سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على حساب سموحة بهدف نظيف بالجولة الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى. وأضاف ابوجريشة فى تصريحات عقب المباراة :”انتصار جاء فى توقيت مميز رغم الظروف الصعبة التى نعانى منها على رأسها الاجهاد الذى ساهم فى توديع الفريق منافسات دورى أبطال افريقيا”. وواصل :”اللاعبون تألقوا بشكل لافت للنظر ، حرصنا على الدفع بمجموعة من اللاعبين الصاعدين لمنحهم الفرصة لاثبات جدراتهم بشكل تدريجيى مع الفريق”. Advertisements واستكمل :”نسعى للتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من اجل العودة لمكانتنا الطبيعية بجدول ترتيب الدورى”. واتبع :”اهم مكاسب المباراة تمثلت فى الروح التى ظهرت على جميع اللاعبين بجانب اصلاح كثير من الاخطاء الدفاعية والدفعة المعنوية القوية قبل مواجهة الافريقى التونسى فى الجولة الأخيرة من دورى الأبطال الافريقي”. واكمل حديثه :”سنلعب بكل جدية امام الفريق التونسى من أجل إكساب اللاعبين مزيد من الخبرات الأفريقية التى افتقدناها فى النسخة الحالية للبطولة القارية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو جريشة: الفوز على سموحة له مذاق خاص ولا تهاون أمام الأفريقي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.