شكرا لقرائتكم محمد صلاح الـ 30 فى قائمة أشهر رياضى بالعالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، المركز الـ30 فى قائمة أشهر 100 رياضى فى العالم خلال العام الجارى 2019 بحسب شبكة " ESPN" الأمريكية.

وجاء محمد صلاح فى المركز الـ30 بالقائمة مع عمالقة وأساطير مختلف اللعبات، على رأسهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى جاء فى الصدارة، يليه ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة، ثم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ثالثا ثم البرازيلى نيمار دا سيلفا، و كونور ماكجريجور بطل الفنون القتالية.

ويملك محمد صلاح 38.8 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعى، كما حقق 11 مليون دولار كأرباح، فيما حصل على 24 فى يتعلق بمعدل مرات البحث على اسمه على جوجل بحسب الإحصائية وتفوق الفرعون المصرى على العديد من النجوم أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش صاحب المركز 32، جاريث بيل 33، لويس سواريز 36، ماريا شارابوفا 37، راموس 38.

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المركز العشرة الأولى

محمد صلاح رقم 30