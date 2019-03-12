شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يتجاوز صدمة دوري الأبطال ويكتسح ديجون برباعية.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزا كبيرا على مضيفه ديجون 4-0 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد ودع دورى أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد فى الأسبوع الماضى.

تقدم سان جرمان عن طريق البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 7 وأضاف النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي الثاني في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 .

وفي الشوط الثاني سجل آنخيل دي ماريا الهدف الثالث فى الدقيقة 50 ، قبل أن يتمكن الكاميروني تشوبو موتينج من تسجيل الرابع فى الدقيقة 90 . النتيجة وصلت بباريس سان جيرمان إلى 74 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الوصيف ليل، بينما توقف رصيد عند 21 نقطة في مركز الـ 18.