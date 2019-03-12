شكرا لقرائتكم إدواردو يتعرض إلى الإصابة.. وفحص يحدد برنامجه العلاجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الجهاز الطبي بنادي الهلال أن قائد الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو تعرض إلى إصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الدحيل القطري يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب البرازيلي هدف التقدم للهلال بعد مرور 25 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن يغادر اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال 3-1، في الدقيقة 78 بسبب الإصابة ويترك مكانه لناصر الدوسري.

وأعلن الجهاز الطبي في الهلال أن إدواردو سيخضع إلى فحص طبي على موضع الإصابة خلال اليومين المقبلين، لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.