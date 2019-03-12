شكرا لقرائتكم سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والدحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز سالم الدوسري لاعب الهلال ، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ناديه أمام الدحيل القطري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وشارك الدوسري في فوز الهلال على الدحيل 3 - 1 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء.
وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": تم اختيار سالم الدوسري لاعب الهلال كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدحيل.
ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي، عقب انتصاره في الجولة الأولى خارج ملعبه على العين الإماراتي بهدف دون رد.
ويخوض الهلال مباراته المقبلة في البطولة، خارج أرضه أمام استقلال طهران الإيراني في الثامن من أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة للبطولة.
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