شكرا لقرائتكم التشرينغيتو: زيدان يفضل السنغالي ماني على محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف برنامج "التشرينغيتو" الإسباني، يوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، طلب التعاقد مع السنغالي ساديو ماني وليس المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.

وعاد زيدان إلى قيادة نادي العاصمة الإسبانية، يوم الاثنين، خلفا للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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وقال برنامج "التشرينغيتو": الفرنسي زيدان وضع ساديو ماني ضمن الخيارات التي يسعى للتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وليس نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

ولفت البرنامج إلى أن ماني يعد ضمن خمسة خيارات يرغب المدرب الفرنسي في التعاقد معهم وتعزيز صفوف ريال مدريد.

ويتقدم الأسماء الخمسة البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الفرنسي الدولي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولوكاس هيرنانديز ظهير أتلتيكو مدريد.