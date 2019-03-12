لاباديا سيترك فولفسبورغ في نهاية الموسم

اسماء السيد - سيترك مدرب نادي فولفسبورغ الألماني برونو لاباديا منصبه في نهاية الموسم، بعد انتهاء عقده بحسب ما أشار الثلاثاء لموقع النادي المشارك في البوندسليغا متحدثا عن نظرة مختلفة عن مديريه.

وقال لاباديا في بيان بعد ابلاغه لاعبيه بقراره "لن يكون التعاون اللاحق فاعلا ومفيدا إلا إذا حصل تبادل مهني مفيد بين المسؤولين الرياضيين حول الموسم بأكمله".

وأضاف "بما أن رؤيتنا لا تتقارب بنسبة 100%، اتخذت هذا القرار".

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وينتهي عقد المدرب البالغ 53 عاما في 30 حزيران/يونيو من دون أن يتم تمديده.

وكان لاباديا أبقى الفريق في الدرجة الأولى بعد وصوله في شباط/فبراير 2018.

ويحتل نادي ساكسونيا السفلى المركز السابع في الدوري وقد تلقى أخيرا خسارة قاسية أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب بنتيجة 6-صفر.