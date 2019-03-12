اسماء السيد - سيترك مدرب نادي فولفسبورغ الألماني برونو لاباديا منصبه في نهاية الموسم، بعد انتهاء عقده بحسب ما أشار الثلاثاء لموقع النادي المشارك في البوندسليغا متحدثا عن نظرة مختلفة عن مديريه.
وقال لاباديا في بيان بعد ابلاغه لاعبيه بقراره "لن يكون التعاون اللاحق فاعلا ومفيدا إلا إذا حصل تبادل مهني مفيد بين المسؤولين الرياضيين حول الموسم بأكمله".
وأضاف "بما أن رؤيتنا لا تتقارب بنسبة 100%، اتخذت هذا القرار".
وينتهي عقد المدرب البالغ 53 عاما في 30 حزيران/يونيو من دون أن يتم تمديده.
وكان لاباديا أبقى الفريق في الدرجة الأولى بعد وصوله في شباط/فبراير 2018.
ويحتل نادي ساكسونيا السفلى المركز السابع في الدوري وقد تلقى أخيرا خسارة قاسية أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب بنتيجة 6-صفر.
كانت هذه تفاصيل خبر لاباديا سيترك فولفسبورغ في نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.