شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي ونوران جوهر تتأهلان لربع نهائي بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت كل من رنيم الوليلى ونوران جوهر لاعبات الاسكواش إلى هانيا الحمامى فى ربع نهائى بطولة بلاك بول المفتوحة للسيدات .

وتغلبت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة، المصنفة الأولى عالميا، على مواطنتها روان العربى بطلة العالم للناشئين، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 30 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5، 13-11، 11-4 .

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كما فازت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة المصنفة الثامنة عالميا، على مواطنتها سلمى هانى بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت 31 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5، 11-3، 11-9 .

وتصنف بطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش، بفئة البطولات الذهبية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 107 آلاف دولار.