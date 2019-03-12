- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم، الثلاثاء 12 / 3/ 2019، مباراتين بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الإسماعيلى نظيره سموحة، واصطدم الاتحاد السكندرى بالجونة.
الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف ريتشارد
حقق فريق الإسماعيلى فوزا غاليا على سموحه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .
فيديو.. الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة 2 /1 فى الدورى
حقق الاتحاد السكندري فوز صعب على الجونة بنتيجة 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ26 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الجونة بالغردقة ، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 31 محتلاً المركز الـ8 فى جدول الدوري بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 29 نقطة.
ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز كالتالى:
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.