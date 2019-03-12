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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لدخول قائمة مباراة شبيبة الساورة.

 

الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لدخول قائمة مباراة شبيبة الساورة

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الزمالك يفوز على الأهلى بثلاثية نظيفة فى بطولة الجمهورية

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الزمالك يصرف مكافآت خاصة لفريق 97 بعد ثلاثية الأهلى

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أحمد جلال وإسماعيل يوسف يرافقان بعثة الزمالك فى الجزائر

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إنبي يجدد الثقة فى على ماهر بعد نقطة حرس الحدود

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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