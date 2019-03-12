حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لدخول قائمة مباراة شبيبة الساورة. الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لدخول قائمة مباراة شبيبة الساورة صور.. زيارة الاتحاد الإفريقى لمتابعة تجديدات وتطوير استاد الإسكندرية الزمالك يفوز على الأهلى بثلاثية نظيفة فى بطولة الجمهورية الزمالك يصرف مكافآت خاصة لفريق 97 بعد ثلاثية الأهلى Advertisements أحمد جلال وإسماعيل يوسف يرافقان بعثة الزمالك فى الجزائر الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف ريتشارد فيديو.. الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة 2 /1 فى الدورى إنبي يجدد الثقة فى على ماهر بعد نقطة حرس الحدود

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