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فارس الدسوقى يتأهل إلى ربع نهائى كنارى كلاسيك للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز البطل المصرى فارس الدسوقى، لاعب الاسكواش، المقعد الثالث للمتأهلين المصريين بربع نهائى بطولة كنارى وارف لرجال الاسكواش.

وفاز الدسوقى على منافسه الإنجليزى داريال سيلبى بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 25 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-5، 11-2 .

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وكان محمد الشوربجى، المصنف الثانى عالميا، حسم تأشيرة التأهل الأولى إلى ربع نهائى البطولة عقب تغلبه على الإسبانى بورجا جولان بـ3 أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7، 11-9، 11-8.

فيما حجز طارق مؤمن، المصنف الثالث عالمياً، مقعداً بربع نهائى البطولة بعد تغلبه على الألمانى رفائيل كاندرا بـ3 أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 33 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-14، 11-4، 11-4.

وتصنف بطولة كنارى وارف بفئة البطولات الذهبية، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية حوالى 100 ألف دولار.

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