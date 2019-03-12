اخبار الرياضه

مدحت فقوسة يتحدث عن هدف تثبيت الأقدام وأول مشاركة مع الإسماعيلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت فقوسة يتحدث عن هدف تثبيت الأقدام وأول مشاركة مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدحت فقوسة، صانع ألعاب الإسماعيلى، أن أول مشاركة مع الدراويش ستظل محفورة فى ذاكرته لاسيما أن الفريق حقق انتصارا.

وشارك فقوسة - الوافد من غزل المحلة - فى أولى مباراته ضد سموحة والتى شهدت فوز الإسماعيلى بهدف دون رد.

Advertisements

وواصل: "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفنى الذى يحرص على تدعيمى ومساندتى باستمرار، أتطلع لتثبيت أقدامى مع الفريق والمساهمة فى إسعاد الجماهير".

واستكمل حديثه: "أعد الجميع بأنى سبذل قصارى جهدى مع الفريق الذى يقدم مباريات على مستوى عال لكن يواجه سوء توفيق كبير يحرمه من الانتصارات".

وأتم قائلا: "أسعى فى الفترة المقبلة للمشاركة بصفة أساسية مع الفريق والتمسك بالفرصة ونتمنى مساندة الجماهير التى تعد الحافز الأكبر فى تحقيق الانتصارات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدحت فقوسة يتحدث عن هدف تثبيت الأقدام وأول مشاركة مع الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا