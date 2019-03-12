مدحت فقوسة يتحدث عن هدف تثبيت الأقدام وأول مشاركة مع الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدحت فقوسة، صانع ألعاب الإسماعيلى، أن أول مشاركة مع الدراويش ستظل محفورة فى ذاكرته لاسيما أن الفريق حقق انتصارا.
وشارك فقوسة - الوافد من غزل المحلة - فى أولى مباراته ضد سموحة والتى شهدت فوز الإسماعيلى بهدف دون رد.
وواصل: "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفنى الذى يحرص على تدعيمى ومساندتى باستمرار، أتطلع لتثبيت أقدامى مع الفريق والمساهمة فى إسعاد الجماهير".
واستكمل حديثه: "أعد الجميع بأنى سبذل قصارى جهدى مع الفريق الذى يقدم مباريات على مستوى عال لكن يواجه سوء توفيق كبير يحرمه من الانتصارات".
وأتم قائلا: "أسعى فى الفترة المقبلة للمشاركة بصفة أساسية مع الفريق والتمسك بالفرصة ونتمنى مساندة الجماهير التى تعد الحافز الأكبر فى تحقيق الانتصارات".
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