شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد السفر لتونس لملاقاة الأفريقى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق الإسماعيلى إلى تونس فى تمام الثامنة صباح غد الأربعاء، عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران، وذلك ضمن البرنامج التحضيرى للقاء الأفريقى التونسى يوم السبت المقبل، لحساب الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقيم بعثة الفريق فى فندق مطار القاهرة قبل المغادرة لتونس، خلال المواجهة التى ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن الفريق ودع منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا إثر التعادل مؤخرا مع مازيمبى ليصبح رصيده نقطتين من خمس مواجهات.