اخبار الرياضه

الإسماعيلى يعلن موعد السفر لتونس لملاقاة الأفريقى فى دورى الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد السفر لتونس لملاقاة الأفريقى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق الإسماعيلى إلى تونس فى تمام الثامنة صباح غد الأربعاء، عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران، وذلك ضمن البرنامج التحضيرى للقاء الأفريقى التونسى يوم السبت المقبل، لحساب الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقيم بعثة الفريق فى فندق مطار القاهرة قبل المغادرة لتونس، خلال المواجهة التى ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن الفريق ودع منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا إثر التعادل مؤخرا مع مازيمبى ليصبح رصيده نقطتين من خمس مواجهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يعلن موعد السفر لتونس لملاقاة الأفريقى فى دورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا