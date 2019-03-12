فيديو.. الإسماعيلى يتقدم على سموحه بهدف ريتشارد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الغانى ريتشارد بوفور مدافع الإسماعيلى من التقدم لفريقه فى الدقيقة 30 على حساب سموحه فى المباراة المقامة بينهما بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى. وضم تشكيل سموحه كلا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. الدفاع: محمود منصور – السيد فريد – محمود منصور – أحمد صبحى. الوسط: أحمد حمص – أوميد أوكرى –أحمد مصطفى – شيخ أحمدو بامبا. الهجوم: محمد حمدى زكى – حسام حسن. Advertisements بينما ضم تشكيل الإسماعيلى كل من :- حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن خط الوسط .. وجيه عبد الحكيم – محمود دونجا – محمد صادق – إبراهيم عبد الخالق. خط الهجوم .. مارشال – شيلونجو

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