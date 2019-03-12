شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللجنة الأولمبية تستقبل وفدا طبيا من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الوفد الطبى الصينى الذى يتواجد فى القاهرة حاليا، والذى قام ببعض الفحوصات الطبية لبعض اللاعبين فى مقر اللجنة الأولمبية، بناء على الدعوة المقدمة من الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وحضر الوفد الصينى لمقر اللجنة الأولمبية لمدة ثلاثة أيام، حيث وجه الدكتور علاء مشرف الدعوة للاتحادات الرياضية لحضور بعض اللاعبين لمقر اللجنة الأولمبية وتجربة طريقة الوفد الصينى فى العلاج الرياضى والتأهيل فى تجربة لعرض خططهم الطبيه من أجل التعاون فى الفترة القادمة.

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وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على استقبال الوفد الطبى فى مكتبه والترحيب بهم، والاطلاع على البرنامج الطبى الخاص بالوفد الصينى وطرق التعاون فى الفترة القادمة.

وتواجد فى استقبال الوفد كل من الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية واللذين حرصا على الترحيب بالوفد.