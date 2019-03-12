شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ختام المرحلة الأولى بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 34 - 24 فى الجولة الـ 18 بختام المرحلة الأولى بدورى مرتبط كرة اليد لمواليد 1998 للموسم المحلى 2018 / 2019.
وشهدت هذه الجولة فوز كل من سموحة على هليوليدو 10 /0 لاعتذار الأخير، والزمالك على الزهور 25 /22، والبنك الأهلى على هليوبوليس 34 /29، وطلائع الجيش على الشمس 28 /23، وأصحاب الجياد على الحوار.
كما شهدت نفس الجولة فوز كل من من الجزيرة على بترول أسيوط والطيران على بورسعيد و6 أكتوبرعلى الأولمبى.
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