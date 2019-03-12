شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم، الثلاثاء 12 / 3/ 2019 مباراتان بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الإسماعيلى نظيرة سموحة، واصطدم الاتحاد السكندرى بالجونة.

الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف ريتشارد

حقق فريق الإسماعيلى فوزا غاليا على سموحه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .

فيديو.. الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة 2 /1 فى الدورى

حقق الاتحاد السكندري فوز صعب على الجونة بنتيجة 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ26 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الجونة بالغردقة ، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 31 محتلاً المركز الـ8 فى جدول الدوري بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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