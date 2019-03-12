شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: 3 مكاسب من الفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلى، سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على حساب سموحة بهدف نظيف بالجولة الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى. وأضاف أبوجريشة فى تصريحات عقب المباراة: "انتصار كانت فى توقيت مميز رغم الظروف الصعبة التى نعانى منها على رأسها الإجهاد الذى ساهم فى توديع الفريق منافسات دورى أبطال أفريقيا". وواصل: "اللاعبون تألقوا بشكل لافت للنظر، حرصنا على الدفع بمجموعة من اللاعبين الصاعدين لمنحهم الفرصة لإثبات جدراتهم بشكل تدريجيى مع الفريق". Advertisements واستكمل: "نسعى للتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل العودة لمكانتنا الطبيعية بجدول ترتيب الدورى". وتابع: "أهم مكاسب المباراة تمثلت فى الروح التى ظهرت على جميع اللاعبين بجانب إصلاح كثير من الأخطاء الدفاعية والدفعة المعنوية القوية قبل مواجهة الأفريقى التونسى فى الجولة الأخيرة من دورى الأبطال الأفريقى". وأكمل حديثه: "سنلعب بكل جدية أمام الفريق التونسى من أجل إكساب اللاعبين مزيدا من الخبرات الأفريقية التى افتقدناها فى النسخة الحالية للبطولة القارية".

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