أول تعليق من محمد صلاح على منتقدي تصريحاته بشأن أفضليته

مصراوي - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر محمد صلاح، محترفنا في صفوف ليفربول الإنجليزي، هجوم البعض عليه بسبب تصريحات له عن أفضليته الكروية على المستوى العربي والأفريقي.

وغرد محمد صلاح، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء اليوم الثلاثاء:"مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم".

وأتم صلاح تغريدته بقوله:"من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

وكان صلاح قد أوضح في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس الاثنين للإعلان عن...