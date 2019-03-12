تقرير.. 4 إنجازات "استثنائية" تفوق بها صلاح على الأفارقة والعرب في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"كلاعب مصري عربي إفريقي وصلت إلى مكانة لم يصل لها أحد من قبل"، هكذا فسّر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سبب الضغوط التي يعيشها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعله عُرضة لانتقادات وسخرية من بعض الجماهير، ليخرج اللاعب ويلمح إلى أنه خطأ غير مقصود.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء: "مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم، مضيفًا: "من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

جاء هذا قبل 24 ساعة فقط من خوض ليفربول لمباراة مرتقبة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، في لقاء يحتاج فيه رفاق صلاح للفوز أو التعادل الإيجابي لحجز بطاقة العبور لربع النهائي، بعد نهاية لقاء الذهاب على ملعب آنفيلد في إنجلترا بالتعادل السلبي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أربعة إنجازات فرضت لصلاح مكانًا بين أساطير إفريقيا والعرب في بريميرليج:

- أفضل هدّاف إفريقي في بريميرليج بنسخة واحدة:

سجل صلاح 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (2017-18)، كأكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة.

وحطم صلاح الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم النجم الإيفواري ديديه دروجبا، بعد تسجيله 29 هدفًا مع تشيلسي موسم (2009-10).

لكن يبقى دروجبا أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ بريميرليج، إذ أحرز 104 هدفًا في 254 مباراة مع تشيلسي منذ موسم (2004-05) حتى (2014-15).

Advertisements

- أسرع إفريقي وعربي تسجيلا لـ50 هدفًا في تاريخ بريميرليج:

أصبح صلاح أسرع لاعب إفريقي وعربي يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ احتاج 72 مباراة فقط ليسجل 48 هدفًا مع ليفربول بخلاف هدفين مع تشيلسي.

ويعد صلاح رابع أسرع لاعب بشكل عام يحقق هذا الإنجاز في بريميرليج، حيث يتفوق عليه ثلاثة لاعبين فقط، وهم أندي كول الذي احتاج 65 مباراة فقط، آلان شيرار (66 مباراة)، ورود فان نيستلروي (68 مباراة).

- جائزتا الأفضل في موسم واحد استثنائي:

يعتبر صلاح اللاعب العربي والإفريقي الوحيد الذي جمع بين الجوائز الأهم للأفضل في إنجلترا من ثلاث جهات مختلفة في عام واحد: رابطة اللاعبين المحترفين، الشركة الراعية لبريميرليج، ورابطة النقاد الرياضيين.

وكان النجم الجزائري رياض محرز فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين لموسم (2015-16)، بعدما ساهم في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، فيما حصد الإنجليزي جيمي فاردي جائزة الشركة الراعية، والبرازيلي فيليب كوتينيو جائزة رابطة النقاد الرياضيين.

- أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ بريميرليج:

يعد صلاح أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 51 هدفًا حتى الآن، بواقع 49 هدفًا بقميص ليفربول وهدفين مع تشيلسي خلال 79 مباراة على مدار أربعة مواسم.

ويتفوق صلاح على رياض محرز نجم مانشستر سيتي الحالي الذي سجل 45 هدفًا، بواقع 39 هدفا بقميص ليستر سيتي وستة أهداف مع السيتي خلال 163 مباراة، لكن لا تزال المنافسة قائمة بينه وبين صلاح.