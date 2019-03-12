الزمالك لمصراوي: نتواصل مع الاتحادين التونسي والمغربي بشأن مشاركة ساسي وبوطيب في لقاء المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الإدارة تتواصل مع الاتحادين التونسي والمغربي لكرة القدم، بشأن مشاركة لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي والمهاجم خالد بوطيب في مباراة المقاولون العرب.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين قد قامت بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون بالجولة الـ25 لمسابقة الدوري ليوم 20 من مارس الجاري.

ويستعد فرجاني ساسي للإنضمام لمعسكر المنتخب التونسي من أجل خوض مباراة إي سواتيني يوم 22 مارس بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، ومباراة ودية مع الجزائر يوم 26 من نفس الشهر.

وقال يوسف في تصريحات لمصراوي:"نتواصل في الوقت الحالي مع رئيس الاتحاد التونسي من أجل استئذانه للسماح لساسي بالتواجد معنا في مباراة المقاولون العرب، ثم السفر للإنضمام لمنتخب بلاده".

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واستمر "نفس الأمر ينطبق على حالة المهاجم خالد بوطيب، نتواصل مع الاتحاد المغربي من أجل استمراره معنا في مباراة المقاولون".

ويلعب المنتخب المغربي مع نظيره مالاوي في ختام التصفيات الأفريقية يوم 22 مارس، وبعد ذلك مباراة ودية مع المنتخب الأرجنتيني يوم 26 من نفس الشهر.

واختتم "لا يوجد أزمة بشأن حمدي النقاز نظرا لأن المدير الفني للمنتخب التونسي لم يقم بضمه".

الجدير بالذكر أن الزمالك حصل على موافقة الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن مشاركة طارق حامد ومحمود علاء ومحمود عبدالرحيم "جنش" في مباراة المقاولون، والانضمام بعد ذلك لمعسكر الفراعنة.