شريف عبد المنعم لمصراوي: لا نصنع فتنة في قناة الأهلي.. ولم أتوجه بالإساءة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

نفي شريف عبد المنعم لاعب الاهلي السابق، أن يكون وجه إساءة إلي نادي الزمالك خلال وجوده ضيفا علي برنامج "ملعب الاهلي" يوم الأحد الماضي.

وقال عبد المنعم في تصريحات لمصراوي: "البعض حاول تصيًد الأخطاء لي وتم اقتطاع أجزاء من حديثي علي الهواء وتحريفه بشكل يصنع الفتنة".

وأضاف: "لم أسيء لنادي الزمالك فعلاقتنا به جيدة، بل إنني قمت بالإشادة بلاعبيه عقب مباراة جور ماهيا الكيني في بطولة الكونفيدرالية، وأكدت أن لديه لاعبين من أفضل لاعبي الدوري في الموسم الحالي وهما عبد الله جمعة ويوسف اوباما".

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وأكمل: "لم أتمنى خسارة الزمالك في مباراته القادمة مع نصر حسين داي الجزائري، كلامي كان واضحًا وهو أنني تمنيت خسارة فريق شبيبة الساورة أمام الاهلي يوم السبت في المقبل في دوري الأبطال وهو شعور طبيعي كأحد أبناء الأهلي، كما أن حديثنا فيما يخص الزمالك كان يتعلق بمباراته التي تم تأجيلها أمام المقاولون بالدوري".

وواصل: "من يحاولون الترويج بأننا نصنع الفتنة، هم أنفسهم من يصنعونها ويحاولون إشعال الأجواء الكروية".

وأنهي حديثه قائلا: "قناة الأهلي لم تفتح معي تحقيقًا وعلى عكس ما أثير مؤخرًا، ظهرت فيها على الهواء بعد حلقة الأحد ووضحت كل الأمور".