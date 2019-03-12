دوري الأبطال.. ساني أساسيًا في تشكيل السيتي أمام شالكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة شالكه الألماني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتي خارج ملعبه بنتيجة (3-2) في ألمانيا.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: إيدرسون، دانيلو، ووكر، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، ستيرلنج، بيرناردو سيلفا، ديفيد سيلفا، ساني، أجويرو.
وأعلن دومينيكو تيديسكو تشكيل شالكه كالتالي: فارمان، بروما، ساني، ستامبولي، مكيني، سيردار، بن طالب، أوتشيبكا، كونوبلينكا، أمبولو، بورجستالير.
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