محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن ماسيمليانو أليجيري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على ملعبه بنتيجة (2-0). وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي: تشيزني - كانسيلو - بونوتشي - ليوناردو - كيلليني - جورجيو - سبينازولا - بيانيتش - ماتويدي - ايمري تشان - بيرنارديسكي - ماندزوكيتش - كريستيانو. وأعلن دييجو سيميوني تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو التالي: أوبلاك - أرياس - خيمينيز - جودين - فران - كوكي - هيرنانديز - ساؤول - ليمار - موراتا - جريزمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال.. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.