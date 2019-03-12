بالصور..كواليس دوري الأبطال.. جماهير اليوفي تحمل لافته لنجمها رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لكواليس ليلة دوري أبطال أوروبا في إياب دور الـ 16 بالبطولة، والتي يقام خلالها مواجهتي يوفنتوس الإيطالي أمام أتليتكو مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي في مواجهة شالكة الألماني. وننشر في هذا التقرير مجموعة من الصور للفرق المتنافسة الليلة، في جولة الحسم للتأهل. وقبل مواجهة يوفنتوس وأتليتكو مدريد، نشر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر توتير، صورا لغرفة خلع ملابس الفريق الإيطالي، والتي تصدرها صورة قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ووصل لاعبي فريق أتليتكو مدريد لأرض ملعب المباراة أليانز ستاديوم ، والذي سيحتضن مواجهة الفريقين بدوري الأبطال. Advertisements ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صحبة فريقه يوفنتوس لملعب المباراة، قبل صدام الليلة أمام أتليتكو مدريد. جماهير يوفنتوس لم تنتظر صافرة بداية المباراة لتؤازر نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، لترفع لافته تحمل صورته بقمص السيدة العجوز.

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