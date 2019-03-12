لوف يكشف خططه المستقبلية في فرانكفورت

قرر المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، الإفصاح عن وجهة نظره فيما يتعلق بقائمة فريقه للمباراتين المقبلتين خلال مؤتمر صحافي سيعقده الجمعة المقبل.
يلتقي المنتخب الألماني ودياً مع نظيره الصربي، ثم يواجه هولندا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وكان من المخطط في البداية الإعلان عن القائمة في بيان صحافي، ولكن بعد استبعاد جيروم بواتينغ، توماس مولر، وماتس هوميلز، من قائمة “الماكينات”، فإن لوف يرغب في الحديث باستفاضة مع الصحافيين بشأن “اعتباراته الأساسية”.
ويقام المؤتمر الصحافي في مقر اتحاد الكرة الألماني في فرانكفورت الجمعة المقبل.
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