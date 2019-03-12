صلاح مستعد للتضحية بحلم الفوز بدوري الأبطال

أكد مهاجم ليفربول، محمد صلاح، أنه يرغب في مساعدة فريقه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 29 عاماً، مفضلاً ذلك على طموح اللاعب الدولي المصري للفوز بدوري أبطال أوروبا.

يحتل ليفربول حالياً المركز الثاني برصيد 73 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، قبل 8 مباريات من نهاية الموسم.

وقال صلاح في حدث ترويجي: “أريد أن أكون صريحاً معكم، فالبطولة الأبرز بالنسبة لي هي دوري الأبطال، لكن مدينة ليفربول والنادي يحلمان بالتتويج بلقب الدوري، ولهذا يسعدني أن أضحى بحلمي من أجل تحقيق أحلامهم، ولكن إذا نجحنا في الجمع بين اللقبين سيكون أمراً رائعاً وهذا ما نحاول تحقيقه”.

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وأضاف: “ليفربول مستعد ذهنياً للتفوق على مانشستر سيتي، إذا فقد السيتي نقاطاً على طريق الصراع على اللقب المحلي هذا الموسم”.

وتابع: “المنافسة قوية للغاية وأمامنا مباريات صعبة، وأمام سيتي أيضاً مباريات قوية، كل ما يمكننا عمله تحقيق الفوز في مبارياتنا، ونأمل أن يخفق السيتي في إحدى مبارياته لنتوج باللقب، أتمتع بالتركيز، هناك ضغوط لكنني قوي ذهنياً وعلينا المضي قدماً بقوة”.

واختتم: “سنرى ما يمكننا فعله في نهاية الموسم لكنني مستعد ذهنياً لكل الاحتمالات”.