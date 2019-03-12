كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

أعلن ماسيمليانو اليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة أتليتكو مدريد، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من الساعة العاشرة، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمي : فويتشيك شتشيسني خط الدفاع : بونوتشي، كلييني، كانسيلو، سبينازولا Advertisements خط الوسط : إيمري تشان، ماتويدي، بيانيتش، بيرنارديسكي خط الهجوم : رونالدو، ماندزوكيتش.

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