موراتا وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن تشكيل الفريق لمواجهة يوفنتوس، والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب تورينو ضمن إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. على ملعب تورينو ضمن إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل الأتلتي لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: اوبلاك Advertisements في الدفاع: خوانفران ، جودين ، خيمينيز ، ارياس في الوسط: كوكي ، رودريجو ، ساؤول في الهجوم: ألفارو موراتا ، ليمار ، أنطوان جريزمان

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