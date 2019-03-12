الليلة .. ربيع ياسين يكشف كواليس منتخب الشباب في "الماتش"

يحل ربيع ياسين نجم الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء، على برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد.

ويكشف ياسين عن استعدادات منتخب الشباب لبطولة أفريقيا ومدى استقراره على القوام الأساسي للمنتخب الوطني وكذلك برنامج إعداد الفريق القومي لبطولة أفريقيا، وكيفية معالجة أزمات

الكرة المصرية في بعض المراكز داخل الملعب.

برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ويُعرض عبر شاشة "صدى البلد" 4 أيام أسبوعيًا من السبت للثلاثاء لمدة ساعتين، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.