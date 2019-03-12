يحل ربيع ياسين نجم الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء، على برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد.
ويكشف ياسين عن استعدادات منتخب الشباب لبطولة أفريقيا ومدى استقراره على القوام الأساسي للمنتخب الوطني وكذلك برنامج إعداد الفريق القومي لبطولة أفريقيا، وكيفية معالجة أزمات
برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ويُعرض عبر شاشة "صدى البلد" 4 أيام أسبوعيًا من السبت للثلاثاء لمدة ساعتين، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة .. ربيع ياسين يكشف كواليس منتخب الشباب في "الماتش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.