شاهد.. أهداف فوز زمالك 97 بثلاثية على الأهلي في بطولة الجمهورية

حقق فريق الزمالك مواليد 1997 فوزا كبيرا علي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في المباراة المؤجلة من الجولة 17 لبطولة الجمهورية.

وسجل أهداف الزمالك كل من أحمد مدبولي وكريم رأفت في الدقائق

21 و23 من الشوط الأول، ومحمد عنتر في الدقيقة19 من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة تواجد اندريه شورمان المدرب العام للفريق الأول بنادي الزمالك والثنائي أمير عزمي مجاهد، وأيمن عبد العزيز

المدربين المساعدين بتكليف من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول.

من ناحية أخري قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك صرف مكافأة للاعبي الفريق بالإضافة إلى مكافأة خاصة منه.

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وهنأ أمير مرتضى اللاعبين والجهاز الفنى على الأداء والروح العالية خلال اللقاء حيث قدموا مباراة رائعة.

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