شاهد.. الإسماعيلي يعمق جراح سموحة بهدف ويقربه من دائرة الهبوط

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مهما على سموحة بستاد الأسكندرية ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز. سجل الهدف المدافع ريتشارد بافلور في الدقيقة 31 من عمر اللقاء. جاء اللقاء نديا من جانب الفريقين حيث ضغط سموحة بعد الهدف سعيا لإدراك التعادل دون جدوى. Advertisements بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي الى 31 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر واقترب بقوة من دائرة الهبوط حيث بينه والأخير 3 نقاط فقط.

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