شاهد.. الهلال يضرب الدحيل بثلاثية في دوري أبطال آسيا

حقق الهلال السعودي فوزًا عريضًا على ضيفه الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جماعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.
سجل أهداف الهلال كلًا من كارلوس إدواردو وعلي آل بليهي و بافيتيمبي جوميز في الدقائق 25، 77، 79 على الترتيب، فيما سجل شويا ناكاجيما هدف الدحيل في الدقيقة 75.
وبنفس المجموعة تعادل العين الإماراتي
بهذه النتائج يتصدر الهلال السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، فيما يحل الدحيل القطري وصيفًا برصيد ثلاث نقاط، ويأتي العين واستقلال طهران في المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.
شاهد أهداف المباراة :
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