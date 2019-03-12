جروس يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

أبدى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ارتياحه الشديد عقب قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، بشأن تأجيل مباراة الفريق الأبيض مع المقاولون في الجولة 25 من عمر الدوري.
وأشاد المدرب السويسري بمجهودات رئيس القلعة البيضاء مرتضىمنصور، بعد نجاحه في اقناع مسئولي الجبلاية بضرورة التأجيل، لما تمثله مباراة نصر حسين داي المقبلة، من أهمية كبيرة في مشوار الزمالك الإفريقي.
ووجه المدرب السويسري شكره لرئيس النادي، خاصة أن هذا القرار
ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي يوم الأحد 17 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المقرر أن تقام مباراة المقاولون يوم 20 مارس المقبل، بدلاً من يوم 14، على ستاد بتروسبورت.
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