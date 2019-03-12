مرتضى منصور يشيد بفوز الزمالك على الأهلي

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بفريق الشباب بالنادي مواليد 97 بعد الفوز على الأهلي في قمة بطولة الجمهورية للناشئين التي أقيمت عصر اليوم بمقر القلعة البيضاء.

ونجح فريق الشباب في الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة المؤجلة

من المرحلة السابعة عشر من البطولة.

وقال مرتضى منصور: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين على الفوز، روح قتالية جديدة أراها الأن في الزمالك على كافة المستويات، وهذا هدفي دائما في النادي".

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وتابع رئيس النادي الأبيض: "التكاتف سيكون استمرار نهوض الزمالك والسير في الطريق الصحيح".

ووجه مرتضى منصور الشكر لمحمود علاء وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأول على موقفهم بمنح لاعبي فريق الشباب مكافأة خاصة بعد الفوز على الأهلي.

وأتم: "هذه رسالة هامة للجميع، أن هناك روح جديدة داخل الزمالك بين كل اللاعبين وأن الجميع يد واحدة، وموقف علاء وفرجاني يدل على ذلك".