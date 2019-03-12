المنيا تكتسح النصر في دوري الطائرة

اكتسح فريق نادي المنيا لكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، فريق النصر بثلاثة أشواط نظيفة، في خامس جولات الدور الثاني، من منافسات البقاء بالممتاز "أ".
حضر فعاليات اللقاء ، خالد فايز عضو ، مجلس إدارة نادي المنيا،والتي تمكن خلالها الفريق المنياوي ، من حسم أشواط اللقاء لصالحه ، بنتيجة الأول (25-20)، والثاني (25-16)، والثالث والأخير(25-12)، ليرتفع رصيد المنيا لـ31 نقطه.
ويقود فريق المنيا، ابراهيم عبدالحكم ، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق ،المدرب العام، خالد ابو الوفا ، المدرب المساعد، محمود عبد المحسن ، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر ، مدير إداري، وإشراف ، مصطفى فتحي ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا.
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