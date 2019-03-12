رياضة | تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أتليتكو مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزيني.

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خط الدفاع : كانسيلو - بونوتشي - كيليني - سبينازولا.

خط الوسط : ايمري تشان - ماتويدي - بيانيتش - بيرنانديسكي.

خط الهجوم : مانذوكيتش - كريستانو رونالدو.