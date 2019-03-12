نوير: تسجيل صلاح لهدف واحد بآخر 8 مباريات لا يعني شيئًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، أن تسجيل محمد صلاح مهاجم ليفربول لهدف واحد خلال آخر ثمان مباريات لا يعد شيئًا سلبيًا للفريق الإنجليزي.

وأشار نوير في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الثلاثاء، إلى أن جميع لاعبي ليفربول بإمكانهم تسجيل الأهداف خلال المباريات.

وقال الحارس الألماني: "تسجيل صلاح لهدف واحد خلال آخر 8 مباريات لا يعني أي شيء".

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وأضاف نوير: "ليفربول بإمكانه التسجيل من أي مكان، وبأي طريقة، حتى عن طريق فان دايك وماتيب، نحن نهتم بكل لاعبي المنافس وليس بلاعب واحد".

واختتم: "أعتقد أن ليفربول سيهاجم بقوة ولا أظن أنه سيعتمد على الدفاع، قد يكون هجومنا بالمباراة أكثر ضراوة ولكننا سنشاهد ضغطًا منهم".

وسيلتقي ليفربول مع بايرن ميونخ في ألمانيا غدًا الأربعاء، في إطار مباريات الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مواجهة الإياب بالتعادل السلبي في إنجلترا.